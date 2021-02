Taboão da Serra antecipa imunização contra covid-19 em idosos a partir com 85 anos e vacinação começa nesta sexta (12)

Direto da redação, com informações da PMTS

A campanha de vacinação contra covid-19 nos idosos com mais de 85 anos em Taboão da Serra foi antecipada pela Prefeitura Municipal e vai começar nesta sexta-feira (12) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A meta é vacinar cerca de 2 mil idosos.

Na próxima semana, em decorrência do ponto facultativo do carnaval (segunda e terça) e do aniversário da cidade (sexta), a vacinação vai acontecer na quarta (17) a partir do meio-dia e na quinta-feira (18) durante todo expediente.

O secretário de saúde, José Alberto Tarifa reforça que Taboão da Serra segue o cronograma do Estado e depende do abastecimento das doses para anunciar as próximas faixas etárias.

“Estamos divulgando semanalmente o cronograma de vacinação, porque dependemos da chegada dos imunizantes e também do cronograma estadual. Estamos na frente em relação ao número de vacinados da região e entre os 30 primeiros dos 645 municípios do Estado”, ressaltou Tarifa.