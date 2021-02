Taboão terá Drive-Thru de vacinação contra a covid-19 nesta segunda e terça de Carnaval

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra realizará nos dias 15 e 16/02 (segunda e terça-feira de Carnaval) vacinação contra a COVID-19 no sistema Drive-Thru. Os postos volantes estarão montados na UBS Jardim América e na UBS Clementino. Para receber a vacinação, os idosos maiores de 85 anos devem comparecer de carro em uma das duas unidades levando documento de identidade, comprovante de endereço e Cartão do SUS. A vacinação acontece das 7h às 17h.

A medida tomada pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 tem como objetivo manter a vacinação dos públicos prioritários. “Estávamos na expectativa de receber mais doses da vacina. Como recebemos novos lotes, antecipamos para esta sexta-feira (12) o início da vacinação para maiores de 85 anos e adotaremos o sistema drive-thru nos dias 15 e 16”, explicou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Segundo dados do portal Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo, até a manhã desta sexta-feira, 12/02, Taboão da Serra já vacinou 7.456 pessoas, entre idosos e profissionais da área da Sáude, contra a COVID-19. Estima-se que cerca de dois mil idosos do município estão na faixa etária de maiores de 85 anos.

Ponto Facultativo

Nos dias 15 e 16/02 e até às 12h do dia 17/02, não haverá expediente nas repartições públicas em virtude do Ponto Facultativo (Decreto nº 012/2021). O mesmo ocorrerá em 19/02, em decorrência do aniversário de emancipação de Taboão da Serra. Por isso, o atendimento e vacinação nas 13 UBSs retornam na quarta-feira, 17/02, das 12h às 17h, e seguem na quinta-feira, 18/02, das 7h às 17h.

Serviço:

Vacinação Drive-Thru Taboão da Serra

Dias 15 e 16/02 – das 7h às 17h

> UBS Clementino – R. Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino

> UBS Jardim América – R. Uruguai, 23 – Jardim América