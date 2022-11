Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra abre inscrições para aulas de Muay Thai Feminino

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), disponibilizará aulas de Muay Thai Feminino, das 17h às 18h30, todas as terças e quintas-feiras, no Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho (Zé do Feijão). A atividade é destinada às mulheres, a partir dos 13 anos e não há limite de idade. As inscrições para as 40 vagas, podem ser feitas sede da SEMEL (Av. Doutor José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa), das 08h às 19h, ou direto na secretaria do Ginásio Zé do Feijão (Estrada Kizaemon Takeuti, 1950 – Jardim Roberto), das 08h às 17h. As aulas são gratuitas.

De acordo com Mestre Ney Carvalho, diretor do Departamento de Artes Marciais, a expectativa é que muitas meninas se inscrevam. “Muitas mulheres preferem praticar atividades físicas com outras mulheres, em grupos específicos. Esse é um projeto piloto que acreditamos que já deu certo e será ampliado para mais núcleos no início das atividades em 2023”, comentou.

“Os esportes na cidade estão tomando mais formas e trazendo cada vez mais talentos. Fico feliz em ver os munícipes se envolvendo nas práticas esportivas. O Muay Thai é um esporte de defesa, aprendizado e muita dedicação que ensinará as alunas valores como amizade, companheirismo, superação de limites, disciplina e respeito ao próximo. Deixo meu convite a todas as meninas para se inscreverem, serão infinitos os benefícios”, convidou o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

Serviço

Aulas de Muay Thai Feminino

Dia: terça e quinta-feira

Horário: das 17h às 18h30

Inscrições: Ginásio Zé do Feijão, das 08h às 17h, ou Secretaria de Esportes, das 08h às 19h.

Ginásio Poliesportivo José de Sousa sobrinho (Zé do Feijão)

Estr. Kizaemon Takeuti, 1950 – Jardim Roberto

Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL)

Av. Doutor José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888

semel@taboaodaserra.sp.gov.br