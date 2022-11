GCM de Taboão da Serra é assassinado durante um assalto no Grajaú

Direto da redação

O Prefeito de Taboão da Serra, Aprígio se pronunciou sobre o caso em suas redes.

É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do Guarda Civil Municipal Wilson Rosa da Silva (GCM 1ª Classe Silva), que foi covardemente assassinado durante um assalto no Grajaú (Zona Sul da capital) na manhã desta quarta-feira, 09/11, enquanto estava de folga. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O GCM 1ª Classe Silva tinha 52 anos, dos quais 20 foram dedicados a Segurança Pública de Taboão da Serra. Ele deixa esposa, sete filhos e netos. Neste momento difícil, deixo meus sentimentos de pêsames aos familiares e amigos e peço que Deus conforte e console o coração de todos