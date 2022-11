Taboão Magnus conquista o tricampeonato da Copa do Brasil de Futsal Feminino

Por Gabrielle Schmidt, da PMTS*

No sábado, 29/10, o time Taboão Magnus se tornou tricampeão da Copa do Brasil de Futsal Feminino após vencer a equipe do Stein Cascavel. A disputa aconteceu no Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho (Zé do Feijão), que estava cheio de torcedores de ambos os times.

A Copa do Brasil de 2022 foi a quinta disputada pela Taboão Magnus. A equipe faturou títulos de campeã em 2019, 2020 e 2022 e de vice-campeã em 2018 e 2021.

A jogadora Luana fez o primeiro ponto por meio de pênalti e também foi a artilheira da competição com 11 gols. Gabi, a Robozona, fez três gols. O balançar das redes resultou na vitória da equipe de Futsal Feminino de Taboão da Serra por 2×1 no tempo normal de jogo e 2×0 na prorrogação.

“Nós perdemos a primeira partida em Cascavel e para ser campeãs precisávamos vencer a partida e a prorrogação no Zé do Feijão, então fizemos nossa lição de casa”, disse Priscila Silva, supervisora do Taboão Magnus.

Já a treinadora, Cris Souza, fez questão de relembrar todos os envolvidos nesta conquista. “Parabéns a toda a equipe técnica e todas as atletas que se dedicaram arduamente para obter mais um resultado histórico para nosso time. Um parabéns especial para nossa Gabi, responsável pelos gols da vitória, e nossa ‘Robozona’ Luana por ser artilheira da partida”, disse.

*sob a supervisão de Renata Gomes e Vera Sampaio