FAEM lança novo curso de Design com exposição de obras de artistas embuenses

Direto da redação

A FAEM Faculdade de Embu das Artes promove nesta quinta-feira, dia 10, o lançamento do seu novo curso: Design. O evento vai contar com exposição de obras de artistas de Embu das Artes para inspirar os futuros profissionais da área.

A abertura do evento acontece na quinta-feira, dia 10, das 17h às 21h e a exposição continua na sexta-feira, dia 11, das 9h às 21h, no hall de entrada da FAEM.

A Diretora Geral da FAEM, Dra. Margarida Cecília Corrêa Nogueira Rocha, explica que há uma crescente demanda regional e nacional por profissionais com formação em Design. “O mercado exige profissionais com perfil arrojado, com pensamento reflexivo, sensibilidade artística, aptos a produzir projetos que envolvam sistemas de informações visuais, artísticos, estético, cultural e sobretudo, tecnológico. Por isso, criamos um curso para ser referência regional, com um projeto pedagógico diferenciado de graduação presencial e metodologias inovadoras, ligadas à vocação dos cidadãos dessa cidade”, enfatiza.

Curso de Design

O curso de Design da FAEM é presencial e terá duração de 8 semestres. O corpo docente é formado por mestres e doutores e o curso é aprovado pelo MEC Ministério da Educação.

O Coordenador do curso de Design é o professor Mestre Elvis Francisco Afonso, graduado em Educação Artística e Artes Plásticas, com mestrado em Estética e História da Arte pela USP e especialização em História da Arte e Museologia pela Faculdade de Ciências Sociais Nova Lisboa, em Portugal. Professor com grande experiência em cursos de Arquitetura, Design e Artes Visuais. Tem ampla experiência também em núcleos educacionais de instituições museológicas e culturais em São Paulo como a Bienal, museu de Arte Moderna e Pinacoteca do Estado de São Paulo. Artista Plástico premiado e músico como hobby.

Quem fizer o Curso de Bacharelado em Design vai aprender a exercitar e desenvolver o pensamento criativo, com dicas para estimular a geração de ideias como um desafio profissional, criando um repertório pessoal, artístico e técnico em seu portfólio.

Além disso, vai estar apto a gerenciar projetos desde a geração de briefing até a entrega do produto, negociando contrato, cálculo de horas de trabalho, valor do produto/obra.

O profissional de design da FAEM poderá atuar em diversas áreas como:

Design de Interiores, Design de Joias / Bijuterias, Design de Embalagens, Design Editorial, Design Gráfico, Fotografia, Design de Objetos Decorativos, Desenvolver Projetos Inovadores e Criativo.

Veja a lista dos artistas que participarão da Exposição de Lançamento do Curso de Design FAEM:

Célia Santiago- Artista Plástica, Ceramista, miniaturas em Naif

Vanni – Artista Plástico, telas e pintura

Gilherme Marucci Artista Plástico Desenhista, Retratos

Iananda Gisela Scchnabel – Artista Plástica tingimento em Batik

Jaime Trindade – Artista Plástico Pintor

Alexandre Golin- Artista Plástico, Artesão, Textura, Tecido, Molde, Resina

Ana Rodrigues – Artesã Vidros e Garrafas, Arte Urbana, Resíduos Sólidos

Dora Alves- Artesã Mandalas, ceramista

Jaime França – Artesão instrumentos musicais, atabaques.

Jackeline Pain – Designer, Estilista, Consultora

Lindaurea Sá- Artesã, Designer Resíduos Têxteis

Maria Vaneide Portela – Artesã Renda de Bilro

Paulo Moreira – Artesão de Madeira, Restauração

Sidenilson – Felix da Silva Molduras Artesanais, Esculturas em Madeiras, Brinquedos

Sueli Castro – Artesã, Ceramista, Estátuas

Tercília Santos Araújo – Artesã, Designer em Ferro, Serralheria Artesanal

Wanderley Perez Bris- Artesão, Marcheteiro, Carpintaria

Monica Alvarenga – Artista plástica

Sobre a FAEM

A Faculdade Embu das Artes – FAEM – tem a missão de oferecer ensino superior de qualidade, com professores mestres e doutores para cursos de grande demanda profissional, contribuindo com a qualidade de vida dos moradores de Embu e cidades vizinhas.

O Campus possui toda a estrutura necessária para o desenvolvimento profissional do aluno e preparação para o mercado de trabalho. A FAEM é local de construção de conhecimento, de criação de cultura e de arte, com trabalhos de pesquisas para levantamento de dados sobre as necessidades locais e regionais, com vistas ao desenvolvimento econômico e a qualificação para o trabalho da população.

Serviços:

Exposição de lançamento do Curso de Design

Dia 10 de novembro (quinta-feira)

Das 17h às 21h

Dia 11 de novembro (sexta-feira)

Das 9h às 21h

Local: Hall de entrada

FAEM- Faculdade de Embu das Artes

Dona Aurora Amaral da Araújo, 228 – Água Morna, Embu das Artes – SP

Site:www.faculdadefaem.edu.br

contato@faculdadefaem.com.br

Telefones: 11 4385-2640/11 99990-1127