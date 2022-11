Começou a campanha “Papai Noel dos Correios” adote uma cartinha de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios” foi aberta nesta quarta-feira 09 de novembro em todo o país. Moradores de Taboão da Serra e região, podem participar da ação. Até o dia 16 de dezembro, pessoas podem atender aos pedidos de presentes de Natal feitos por crianças que não tem condições financeiras.

Para participar é bem simples. Basta comparecer às agências dos Correios [ver abaixo], pegar uma das cartinhas com o pedido e depois devolver com o presente, embalado para ser entregue à criança.

A campanha contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos e por pessoas com deficiência, nesse caso sem limite de idade. Os Correios também fazem parceria com escolas públicas, por intermédio das secretarias estaduais ou municipais de Educação. Portanto, as escolas participantes são selecionadas por essas secretarias para enviarem cartas de crianças que estão na Educação Infantil e no Ensino Fundamental até o 5º ano, independentemente da idade, e de crianças de creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

O envio e a adoção das cartas podem ser realizados em formato híbrido, presencial, nas agências participantes, e online, pelo site dos Correios.