Prefeitura de Taboão da Serra e IBGE realizam nesta quinta-feira (10) processo seletivo para Recenseador

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, realizará na quinta-feira, 10/11, processo seletivo em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo é contratação de 150 pessoas para o cargo de Recenseador. O emprego é temporário, para trabalhar nos meses de novembro e dezembro, e os contratados serão responsáveis por cadastrar e entrevistar a população para o Censo 2022. Interessados devem comparecer no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo), das 08h30 às 15h, munidos de documento oficial com foto e CPF.

Para participar da seleção é necessário ser maior de 18 anos, Ensino Fundamental Completo, facilidade de comunicação com pessoas, saber utilizar smartphone e aplicativos, disponibilidade de 30 horas semanais, além de facilidade de locomoção na rua, pois grande parte do trabalho é realizado em campo.

No dia da seleção, a equipe do IBGE explicará aos interessados mais detalhes sobre como funciona o trabalho de recenseador, impedimentos, valores de remuneração, metas e pagamentos.

A remuneração paga pelo IBGE é variável, de acordo com a produção e metas de trabalho, com o correto cadastro dos endereços e aplicação dos conceitos técnicos. A média de salário bruto varia de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, mais auxílio locomoção.

Os selecionados participarão ainda de um treinamento com conteúdo teórico, atividades práticas e prova, cuja nota é eliminatória e será critério de desempate para escolha do local de trabalho e preenchimento das vagas.

“Esta é uma boa oportunidade para quem está em busca de emprego temporário para este fim de ano. O Recenseador é de extrema importância, pois ouvirá a nossa população e fará a aplicação do Censo 2022, pesquisa que possibilita conhecer melhor o povo brasileiro e o desenvolvimento de estratégias para melhor as condições de vida de todos”, explicou Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Censo 2022

O Censo Demográfico é a única pesquisa que vai a todos os domicílios do país e reflete a realidade brasileira com amplitude e precisão. Os resultados contribuem para tomadas de decisão por parte do governo sobre serviços básicos à população, como números de postos de saúde, escola, emprego, entre outros, além de também poder subsidiar os investimentos da iniciativa privada.

Impedimentos para contratação

Confira o que de acordo com o IBGE são impedimentos para a contratação:

– Ser estrangeiro, não naturalizado.

– Ser de nacionalidade portuguesa, salvo se estiver amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n° 70.436, de 18/04/72.

– Ser militar na ativa, reformado ou na reserva das Polícias, dos Corpos de Bombeiros ou das Forças Armadas.

– Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exerce o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. A caracterização do exercício de gerência ou administração de sociedade privada exige que a sociedade privada, personificada ou não, esteja em atividade, ainda que irregularmente e que exista atividade efetiva, direta, habitual e com poder de mando do servidor como gerente ou administrador.

Não se considera exercício de gerência ou administração de sociedade privada: a participação em sociedade privada, personificada ou não, na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; a participação em fundação, cooperativa ou associação; a inscrição do servidor no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; e a mera indicação de servidor como sócio-administrador em contrato social.

Serviço:

Processo seletivo – Recenseador

Quinta-feira, 10/11, das 08h30 às 15h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

Informações: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – 4788-7888