Secretário Estadual da Educação visita escolas em Taboão Serra e Itapecerica da Serra

Da Secretaria de Educação

Nesta segunda-feira (21), o Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares visitou as Escolas Estaduais Professora Neuza Demétrio, em Taboão da Serra, e Antônio Florentino, em Itapecerica da Serra, unidades revitalizadas com o investimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-SP). Na ocasião também foi liberado R$ 14 milhões para construção e obras em unidades escolares por meio do Plano de Ações Integradas (PAINSP).

Na EE Professora Neuza Demétrio, o Secretário foi recebido pelo Dirigente de Ensino de Taboão da Serra, Reginaldo de Lima, e pela Deputada Estadual Analice Fernandes, supervisores e diretores de outras escolas da região.

Na oportunidade, Rossieli Soares ressaltou a importância do PDDE para as escolas: “Eu tenho muita confiança nessa descentralização de recursos, que são as pessoas que fazem acontecer. Se os diretores, equipe gestora, vice-diretores e equipe pedagógica já faziam muito com tão pouco, tendo muito mais condição, fazem muito mais. Eu tenho certeza de que isso é uma política que veio para ficar”, disse.

Para Reinaldo Lima, o PDDE também pode ser um atrativo para que os alunos continuem nas escolas “A escola conseguiu, por meio desse recurso, reformar os espaços, oferecer para comunidade uma escola de qualidade, uma escola que eles possam se sentir bem, e, consequentemente, possam aprender mais”, pontuou.

Ao andar pelas instalações da escola, o Secretário pode ver as melhorias feitas nas salas de aulas, reforma nos banheiros, e outras manutenções que são fundamentais para melhoria da aprendizagem.

“É um programa que de fato transformou a rotina das escolas. Estamos em uma fase onde eu sempre falo que as escolas podem sonhar” destacou o diretor da unidade, José Arnaldo Alexandre Siqueira. A unidade recebeu mais de um milhão, entre os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Já na EE Antônio Florentino, os alunos acolhedores acompanharam Rossieli numa visita dentro dos espaços transformados por esse investimento. Para a Dirigente de Itapecerica da Serra, Luciane de Carvalho, os recursos do PDDE “vieram para enriquecer todo o trabalho dos gestores” Ao todo, foram repassados para a unidade escolar mais de R$ 700 mil.

“É possível ter uma escola pública de qualidade, tudo isso foi possível, principalmente, por causa das verbas do PDDE. Nunca houve tanto investimento na educação como agora, nossas salas de aula estão superequipadas”, completou a diretora da unidade Susane Miranda Milagres.

O Secretário encerrou a agenda com um novo anúncio, foi confirmado o repasse de R$ 14 milhões para a região de Itapecerica da Serra por meio do Plano de Ações Integradas (PAINSP), para a construção de uma nova escola de tempo integral no valor de R$ 11,2 milhões; outras três unidades serão beneficiadas com a cobertura de suas quadras esportivas, somando o valor de R$2,7 milhões.