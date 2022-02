Adolescente de 15 anos é apreendido acusado de participação em morte que chocou Taboão nesta semana

Direto da redação

Policiais Civis de Taboão da Serra prenderam nesta quarta-feira (23) um adolescente de 15 anos acusado de participar da morte de Leyvison Victor Barbosa das Neves na madrugada de segunda, dia 21, no Jardim Clementino, após o jovem sair correndo durante tentativa de assalto.

Imagens das câmeras de segurança registraram o crime cruel. Os assassinos estão em uma moto e tentam abordar Leyvison, que corre em volta de um carro, quando – de repente – é atingido por um tiro pelas costas. Ele cai ferido no meio da rua. Mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos.

O adolescente apreendido teria confessado sua participação na ocorrência. A Polícia já tem os detalhes do outro acusado do crime e ele deve ser preso nas próximas horas. A moto utilizada foi encontrada queimada.

O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Taboão da Serra, localizado na região do Jardim Roberto, perto do local do crime.