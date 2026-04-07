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Secretário Marcos Paulo diz que é cedo para avaliação e estende testes no trânsito do Parque Assunção por 15 dias

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Por Samara Matos, na redação

As mudanças no trânsito na região do Parque Assunção, em Taboão da Serra, começaram nesta segunda-feira (6) com previsão inicial de testes por apenas dois dias, até terça-feira (7). No entanto, o secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Paulo, informou que o período foi ampliado para 15 dias para melhor avaliação dos impactos.

Segundo o secretário, os primeiros dias foram considerados fora do padrão, o que exige mais tempo de análise antes de qualquer decisão definitiva. “É muito cedo ainda para fazer uma avaliação. Tivemos dias atípicos e os testes vão seguir por 15 dias. Vamos fazer ajustes onde for necessário para melhorar o fluxo”, afirmou.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que mudanças no trânsito exigem testes práticos e podem ser revistas. Ele reforçou que a mobilidade urbana na cidade é um dos principais desafios da gestão. “Se for um erro, nós vamos voltar atrás. Se for um acerto, a população vai se adaptar”, disse.

Apesar da proposta de melhorar a fluidez, moradores relatam dificuldades com as alterações. A trabalhadora Rosana F. afirma que o trânsito piorou desde o início das mudanças. “Está um caos. Interditaram vias importantes e agora precisamos dar uma volta enorme para acessar a Avenida José André de Moraes”, relatou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram motoristas trafegando na contramão, principalmente durante a noite e madrugada, aumentando o risco de acidentes durante a fase de adaptação.

Entenda a fase de teste

Motoristas que passam pela região precisam redobrar a atenção, já que importantes vias foram alteradas:

Na Praça Miguel Ortega, o local passou a funcionar como uma grande rotatória, sendo proibido o sentido para a Rua Pedro Mari.

Quem sai da Rua das Camélias agora deve seguir por um novo trajeto que passa pela Rua das Rosas, Rua Paulina Ortega e chega até a Avenida José André de Moraes, com opções de seguir para a Avenida Taboão da Serra ou acessar a Avenida Armando de Andrade.

Na Avenida Armando de Andrade, o trecho entre a Avenida José André de Moraes e a Avenida Jovina de Carvalho Dau passou a ser mão única no sentido Centro (Largo do Taboão). Já no sentido oposto, em direção ao Parque Monte Alegre, o trânsito segue em mão dupla.

Outra mudança importante foi no transporte público. O ponto de ônibus próximo à ETEC foi transferido para a frente do Centro de Especialidades, exigindo maior deslocamento dos passageiros.

A medida faz parte de um teste da Secretaria de Mobilidade Urbana para melhorar a fluidez nos horários de pico e aumentar a segurança viária. A Secretaria de Mobilidade segue monitorando o fluxo de veículos na região e não descarta novos ajustes ao longo do período de testes.

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