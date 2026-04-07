Secretário Marcos Paulo diz que é cedo para avaliação e estende testes no trânsito do Parque Assunção por 15 dias

Por Samara Matos, na redação

As mudanças no trânsito na região do Parque Assunção, em Taboão da Serra, começaram nesta segunda-feira (6) com previsão inicial de testes por apenas dois dias, até terça-feira (7). No entanto, o secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Paulo, informou que o período foi ampliado para 15 dias para melhor avaliação dos impactos.

Segundo o secretário, os primeiros dias foram considerados fora do padrão, o que exige mais tempo de análise antes de qualquer decisão definitiva. “É muito cedo ainda para fazer uma avaliação. Tivemos dias atípicos e os testes vão seguir por 15 dias. Vamos fazer ajustes onde for necessário para melhorar o fluxo”, afirmou.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que mudanças no trânsito exigem testes práticos e podem ser revistas. Ele reforçou que a mobilidade urbana na cidade é um dos principais desafios da gestão. “Se for um erro, nós vamos voltar atrás. Se for um acerto, a população vai se adaptar”, disse.

Apesar da proposta de melhorar a fluidez, moradores relatam dificuldades com as alterações. A trabalhadora Rosana F. afirma que o trânsito piorou desde o início das mudanças. “Está um caos. Interditaram vias importantes e agora precisamos dar uma volta enorme para acessar a Avenida José André de Moraes”, relatou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram motoristas trafegando na contramão, principalmente durante a noite e madrugada, aumentando o risco de acidentes durante a fase de adaptação.

Entenda a fase de teste

Motoristas que passam pela região precisam redobrar a atenção, já que importantes vias foram alteradas:

Na Praça Miguel Ortega, o local passou a funcionar como uma grande rotatória, sendo proibido o sentido para a Rua Pedro Mari.

Quem sai da Rua das Camélias agora deve seguir por um novo trajeto que passa pela Rua das Rosas, Rua Paulina Ortega e chega até a Avenida José André de Moraes, com opções de seguir para a Avenida Taboão da Serra ou acessar a Avenida Armando de Andrade.

Na Avenida Armando de Andrade, o trecho entre a Avenida José André de Moraes e a Avenida Jovina de Carvalho Dau passou a ser mão única no sentido Centro (Largo do Taboão). Já no sentido oposto, em direção ao Parque Monte Alegre, o trânsito segue em mão dupla.

Outra mudança importante foi no transporte público. O ponto de ônibus próximo à ETEC foi transferido para a frente do Centro de Especialidades, exigindo maior deslocamento dos passageiros.

A medida faz parte de um teste da Secretaria de Mobilidade Urbana para melhorar a fluidez nos horários de pico e aumentar a segurança viária. A Secretaria de Mobilidade segue monitorando o fluxo de veículos na região e não descarta novos ajustes ao longo do período de testes.