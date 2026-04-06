Filiação de Eduardo Nóbrega ao MDB fortalece partido e projeta novo ciclo político na região do Conisud

Direto da redação

A filiação do deputado estadual Eduardo Nóbrega ao MDB marca um novo momento político tanto para o parlamentar quanto para o partido no estado de São Paulo. O ato, realizado com a presença de importantes lideranças, consolida o nome de Nóbrega como a principal força política da região do Conisud e amplia sua projeção para os próximos desafios eleitorais.

Reconhecido por sua atuação próxima à população e forte presença nas pautas regionais, Eduardo Nóbrega chega ao MDB como um dos quadros mais ativos do cenário político paulista. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou o perfil do deputado durante a cerimônia. “É um parlamentar muito presente, atuante tanto em plenário quanto nas ruas. Temos muito orgulho de recebê-lo no MDB”, afirmou.

A chegada de Nóbrega também foi celebrada pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi, que ressaltou o fortalecimento da legenda com a filiação. Segundo ele, o deputado passa a integrar uma estrutura política comprometida com a transformação social e o desenvolvimento das cidades.

Com base consolidada em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Cotia e Vargem Grande Paulista, além da Zona Sul da Capital, Eduardo Nóbrega tem se destacado pela capacidade de articulação e entrega de resultados concretos. Entre as principais conquistas, está o avanço da extensão da Linha 4-Amarela do Metrô, considerada uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana da região.

“O Conisud ficou por muitos anos à margem dos grandes investimentos. Hoje, essa realidade está mudando com trabalho sério e diálogo. O Metrô é um marco histórico que vai transformar a vida de milhares de pessoas”, afirmou o deputado.

A iniciativa conta com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, parceiro estratégico na viabilização de projetos estruturantes para a região. Ao retornar ao MDB, partido onde iniciou sua trajetória política, Eduardo Nóbrega reforça sua identidade com uma legenda historicamente ligada à construção democrática do país e amplia sua capacidade de articulação política em nível estadual.

“Voltar ao MDB é motivo de orgulho e responsabilidade. Estamos construindo um caminho sólido, com projetos que apontam para um futuro melhor para o Estado de São Paulo e para a nossa região”, destacou.

Com atuação consolidada, reconhecimento de lideranças e entregas concretas à população, Eduardo Nóbrega se posiciona como um dos nomes mais fortes para a próxima eleição, com base eleitoral estruturada e crescente protagonismo político no cenário paulista.

“A extensão do Metrô para Taboão da Serra não aconteceu por acaso. Foi resultado de um mandato presente, que cobra, articula e não abre mão das prioridades da população. Desde o início, levamos essa pauta ao Governo do Estado, mostramos a urgência dessa obra e trabalhamos para que ela saísse do papel. Hoje, ver as escavações começando é a prova de que quando há compromisso e trabalho sério, as coisas acontecem. Esse é o tipo de resultado que a nossa região esperava há décadas”, afirmou o deputado Eduardo Nóbrega.