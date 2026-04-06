Escolas de Taboão da Serra recebem cerca de 2,5 mil kits de uniformes em nova etapa de entrega

Direto da redação

A rede municipal de ensino de Taboão da Serra recebeu, na última semana, uma nova remessa de uniformes escolares. Ao todo, cerca de 2.500 kits foram distribuídos a alunos de diferentes unidades.

A entrega ocorreu em duas etapas. Na segunda-feira (30 de março), foram atendidas as EMEBs Dr. Anísio Dias dos Reis, Prof. Oscar Ramos Arantes, Tio Barnabé, Pelezinho e Jotalhão. Já na quarta-feira (1º de abril), a distribuição contemplou as EMEBs Magali e Mingau, além dos PACs Dom Bosco e Nossa Senhora das Graças.

A logística de distribuição segue sendo realizada de forma gradual, conforme a chegada das peças. A organização é feita pelo Departamento de Alimentação e Suprimentos (DEAS), vinculado à Secretaria de Educação.

De acordo com a administração municipal, os uniformes fazem parte do conjunto de itens destinados aos estudantes da rede. Os materiais escolares já haviam sido entregues anteriormente a todos os alunos, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A previsão é de que novas etapas de distribuição ocorram nas próximas semanas, conforme o recebimento de novos lotes.