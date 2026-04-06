Homem é preso por abusar da enteada de 7 anos em Embu das Artes

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente da enteada, de 7 anos, em Embu das Artes. A prisão aconteceu após a mãe da criança encontrar fotos e vídeos do crime no celular do companheiro.

Segundo as informações, a mulher acessou o aparelho e localizou os arquivos na pasta de itens excluídos. Após a descoberta, ela acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Policiais foram até a residência e encontraram o suspeito no local. De acordo com a corporação, ele confessou o crime no momento da abordagem.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes, onde permaneceu preso. Além do abuso, ele deve responder pelo armazenamento de material pornográfico infantil, já que os registros estavam salvos no aparelho.

A Polícia Civil investiga o caso e irá analisar o conteúdo completo do celular apreendido para verificar se há outras vítimas ou se os vídeos foram compartilhados.