Calor de até 29°C marca a semana com previsão de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana começa com tempo firme e temperaturas em elevação em Taboão da Serra. A máxima chega a 29°C na terça-feira (7), o maior registro previsto para o período.

Nesta segunda-feira (6), o dia será de sol entre muitas nuvens, com temperaturas entre 18°C e 27°C e sem previsão de chuva. Na terça-feira (07), apesar da presença de nuvens, o tempo segue estável e mais quente, com pico de 29°C.

A partir de quarta-feira (8), há mudança nas condições do tempo. O dia começa com sol, mas estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, com possibilidade de trovoadas.

Na quinta-feira (9), o tempo permanece instável, com chuva passageira ao longo do dia e temperaturas entre 18°C e 26°C.

Na sexta-feira (10), o tempo volta a ficar firme, com sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16°C e 25°C.

A semana será marcada por variação típica de outono, com dias mais quentes no início e retorno da instabilidade no meio da semana. O índice ultravioleta permanece elevado nos primeiros dias, exigindo atenção à exposição ao sol.