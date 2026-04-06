GCM de Taboão prende suspeito de cometer arrastão e roubar alianças na região

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu um homem suspeito de participar de um arrastão com roubos de alianças na manhã deste domingo (5), na região do Campo Limpo, em São Paulo.

Segundo as informações, os criminosos agiam em motocicletas e abordavam vítimas na rua, sempre com uso de arma de fogo. Em um dos casos, um casal foi rendido em frente à própria casa e teve alianças e um relógio roubados. Já em outra ação, uma família que voltava da igreja também foi alvo dos assaltantes, que chegaram a apontar a arma para o rosto das vítimas.

Durante um dos crimes, um policial civil que estava de folga presenciou a ação e tentou intervir. Houve disparos, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir naquele momento.

Após o ocorrido, a GCM de Taboão da Serra foi acionada e iniciou buscas. Durante patrulhamento, os agentes localizaram os suspeitos, que tentaram fugir. Um deles caiu da motocicleta e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e preso dentro de um comércio no Jardim Mituzi.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver. Ele foi reconhecido pelas vítimas como o responsável pelas ameaças durante os roubos.

O homem foi preso e levado para a delegacia. Os outros envolvidos conseguiram fugir e seguem sendo procurados.