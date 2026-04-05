Encenação da Paixão de Cristo emociona e atrai mais de 7 mil pessoas no Parque das Hortênsias

Direto da Redação

A 67ª Encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra aconteceu nesta sexta-feira santa (3) em frente ao Parque das Hortênsias e atraiu mais de 7 mil fiéis e espectadores, que se encantaram com o espetáculo, que durou quase 3 horas. Antes da encenação, uma grande procissão percorreu as ruas partindo do Santuário Santa Terezinha.

A encenação teve a presença do prefeito Engenheiro Daniel, da vice Erica Franquini, do presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, vereadores, secretários, ex-prefeito Fernando Fernandes, ex-deputada Ely Santos e o ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos.

“Você pode participar [assistir] 10 vezes e a emoção sempre será única. Chegamos de uma forma e saímos cada vez melhor. Isso não é show. É uma mensagem que mostra o quanto Jesus foi importante para nós”, diz o prefeito Engenheiro Daniel.

A Encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra começou a ser realizada antes mesmo da cidade se emancipar de Itapecerica da Serra, em 1959, e é o maior espetáculo de toda região.

Participaram da Encenação mais de 100 atores e atrizes, incluindo Rodrigo Bianchini, que interpretou o papel de Jesus Cristo. “Foi uma coisa muito importante, muito forte, que mexe muito com o ator e com o personagem. Ë um trabalho, que trabalha com fé e acaba tocando você”, afirma.

Diretor da peça, Valter Costa fala sobre a encenação deste ano, que trouxe novidades. “A Paixão de Cristo só vai funcionar quando você muda o texto e busca coisas novas todo ano. São 67 anos que a gente conta essa história. Então, se ficarmos com a mesma cena, as pessoas vão dizer que já viram, já viram e não vão querer mais”, diz.