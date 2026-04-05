Prefeitura de Itapecerica da Serra abre concurso público com vagas para níveis médio e superior

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra abriu inscrições para o Concurso Público nº 02/2026, destinado ao preenchimento de cargos efetivos no quadro de servidores municipais. O processo seletivo é organizado pelo AVANÇASP e segue com inscrições abertas até o dia 4 de maio de 2026.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, no endereço www.avancasp.org.br. A taxa é de R$ 58,00 para cargos de nível médio e R$ 77,00 para nível superior.

Ao todo, o concurso oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diferentes áreas. Entre as oportunidades, estão cargos de nível médio e superior, com destaque para:

Oficial de Escola : 2 vagas + cadastro reserva

: 2 vagas + cadastro reserva Pedreiro : 1 vaga + cadastro reserva

: 1 vaga + cadastro reserva Assistente Social : 1 vaga + cadastro reserva

: 1 vaga + cadastro reserva Médico do Trabalho : 2 vagas + cadastro reserva

: 2 vagas + cadastro reserva Professor de Educação Física (Bacharel) : 1 vaga + cadastro reserva

: 1 vaga + cadastro reserva Professor de Educação Física (P4): 2 vagas + cadastro reserva

Os salários variam conforme o cargo, podendo chegar a R$ 4.837,10 para funções de nível superior. No caso do Médico do Trabalho, a remuneração é de R$ 48,31 por hora, com carga horária de até 220 horas mensais.

Os aprovados terão direito a benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica e vale-alimentação no valor de R$ 264,00, conforme legislação municipal.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da administração municipal.

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