Embu-Guaçu terá nova Sala DDM para reforçar atendimento a mulheres vítimas de violência

Por Samara Matos, na redação

Embu-Guaçu está entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo contemplados com a implantação de uma nova Sala DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) em 2026. A iniciativa integra um pacote anunciado pelo Governo do Estado para ampliar a rede de proteção às mulheres.

Ao todo, a região metropolitana contará com 13 novas unidades, dentro de um plano estadual que prevê a criação de 69 Salas DDM nos próximos meses em todo o território paulista.

As Salas DDM são espaços instalados dentro de unidades da Polícia Civil e oferecem atendimento especializado, humanizado e reservado para mulheres vítimas de violência. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços, garantindo mais agilidade no acolhimento e no registro de ocorrências.

Em Embu-Guaçu, a unidade será implantada junto à Delegacia de Polícia do município, aproveitando a estrutura já existente para viabilizar a implementação do serviço de forma mais rápida e eficiente.

Além do registro de boletins de ocorrência, as Salas DDM oferecem orientação sobre medidas protetivas e encaminhamento para a rede de apoio, fortalecendo o atendimento às vítimas e o trabalho de investigação da Polícia Civil.

A iniciativa faz parte de uma política mais ampla do Governo de São Paulo voltada ao combate à violência contra a mulher e ao fortalecimento da rede de proteção, especialmente em cidades do interior e da Região Metropolitana.