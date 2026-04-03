Prefeitura de Taboão da Serra lança campanha “Eu destino meu IR” para fortalecer projetos voltados à infância e adolescência

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra lançou a campanha “Eu destino meu IR”, que incentiva contribuintes a direcionarem parte do imposto devido para ações sociais no município.

A iniciativa é coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra, com apoio das secretarias de Assistência Social e de Infância e Juventude.

Os recursos são destinados ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra e aplicados em projetos voltados à proteção, educação e desenvolvimento de crianças e adolescentes, especialmente em situação de vulnerabilidade.

Pessoas físicas podem participar durante a declaração, destinando até 3% do valor devido. Já empresas enquadradas no Lucro Real podem contribuir com até 1%.

Segundo a administração municipal, a medida não gera custos adicionais e permite que parte do imposto permaneça na cidade, fortalecendo iniciativas locais.

Como participar

Pessoa Física: selecionar “Doações diretamente na declaração” e indicar Taboão da Serra

selecionar “Doações diretamente na declaração” e indicar Taboão da Serra Pessoa Jurídica: realizar a contribuição ao fundo dentro do limite legal

Serviço

CMDCA Taboão da Serra

📞 (11) 4138-8040

📧 sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br

FUMCAD Taboão da Serra

CNPJ: 21.535.847/00001-40

Banco do Brasil – Ag.: 2700-6 | C/C: 42994-5

📍 Rua Ananias Carmerindo Pires, 90 – Jardim Panorama