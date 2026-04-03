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Prefeitura de Taboão da Serra lança campanha “Eu destino meu IR” para fortalecer projetos voltados à infância e adolescência

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Direto da redação 

A Prefeitura de Taboão da Serra lançou a campanha “Eu destino meu IR”, que incentiva contribuintes a direcionarem parte do imposto devido para ações sociais no município.

A iniciativa é coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra, com apoio das secretarias de Assistência Social e de Infância e Juventude.

Os recursos são destinados ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra e aplicados em projetos voltados à proteção, educação e desenvolvimento de crianças e adolescentes, especialmente em situação de vulnerabilidade.

Pessoas físicas podem participar durante a declaração, destinando até 3% do valor devido. Já empresas enquadradas no Lucro Real podem contribuir com até 1%.

Segundo a administração municipal, a medida não gera custos adicionais e permite que parte do imposto permaneça na cidade, fortalecendo iniciativas locais.

Como participar

  • Pessoa Física: selecionar “Doações diretamente na declaração” e indicar Taboão da Serra
  • Pessoa Jurídica: realizar a contribuição ao fundo dentro do limite legal

Serviço

CMDCA Taboão da Serra
📞 (11) 4138-8040
📧 sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br

FUMCAD Taboão da Serra
CNPJ: 21.535.847/00001-40
Banco do Brasil – Ag.: 2700-6 | C/C: 42994-5
📍 Rua Ananias Carmerindo Pires, 90 – Jardim Panorama

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