Fim de semana terá máxima de até 27°C e chance de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

O feriado da Sexta-feira Santa (3) e o Domingo de Páscoa (5) em Taboão da Serra será marcado por variação no tempo, com períodos de sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva em parte do fim de semana.

Na Sexta-feira Santa (3), a previsão indica mínima de 18°C e máxima de 27°C. O dia começa com sol e aumento de nuvens, seguido por pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. A probabilidade de chuva é de 79%, com volume estimado em 0,7 mm.

No sábado (4), as temperaturas variam entre 18°C e 26°C. A manhã deve ter nevoeiro, com melhora ao longo do dia, mas ainda há previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica com poucas nuvens. A chance de chuva é de 82%, também com acumulado de 0,7 mm.

Já no Domingo de Páscoa (5), o tempo fica mais estável. A previsão é de muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol e sem expectativa de chuva significativa.