loader-image
temperature icon 26°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

CAPSi é invadido e tem fiação e disjuntores furtados em Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Direto da redação 

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), localizado na Estrada das Olarias, em Taboão da Serra, foi invadido na madrugada desta quinta-feira (2). Durante a ação, criminosos furtaram a fiação elétrica e disjuntores do prédio.

De acordo com informações apuradas, a unidade está fechada nesta quinta-feira por conta do ponto facultativo, sem prejuízo aos atendimentos no dia.

A direção da unidade já registrou boletim de ocorrência. A concessionária Enel foi acionada para avaliar os danos e adotar as medidas necessárias para o restabelecimento da energia.

A expectativa é que, até segunda-feira (6), quando está previsto o retorno das atividades, o serviço esteja restabelecido e os atendimentos normalizados.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.