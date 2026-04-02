CAPSi é invadido e tem fiação e disjuntores furtados em Taboão da Serra

Direto da redação

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), localizado na Estrada das Olarias, em Taboão da Serra, foi invadido na madrugada desta quinta-feira (2). Durante a ação, criminosos furtaram a fiação elétrica e disjuntores do prédio.

De acordo com informações apuradas, a unidade está fechada nesta quinta-feira por conta do ponto facultativo, sem prejuízo aos atendimentos no dia.

A direção da unidade já registrou boletim de ocorrência. A concessionária Enel foi acionada para avaliar os danos e adotar as medidas necessárias para o restabelecimento da energia.

A expectativa é que, até segunda-feira (6), quando está previsto o retorno das atividades, o serviço esteja restabelecido e os atendimentos normalizados.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.