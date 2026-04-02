Após quase 3 anos, Ely Santos deixa o mandato de deputada federal

Direto da Redação

Após quase 3 anos ocupando o cargo de deputada federal, Ely Santos deixou o cargo nesta quarta-feira, dia 1º de abril. O titular do mandato, deputado Milton Vieira, havia se licenciado em julho de 2023 para trabalhar na Prefeitura de São Paulo na gestão do prefeito Ricardo Nunes.

Como 1ª suplente, Ely assumiu e exerceu o mandato até o final de março. No mandato anterior [2019-2022] ela também – como suplente – chegou a assumir e exercer o cargo de deputada federal.

Filiada ao Republicanos, Ely Santos não vai disputar a reeleição como candidata a deputada federal, mas deve ser candidata a deputada estadual, buscando uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.