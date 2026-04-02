Homem é preso em Taboão da Serra por suspeita de produzir pornografia infantil com uso de IA

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, suspeito de utilizar inteligência artificial para criar conteúdos de pornografia infantil a partir de imagens de crianças retiradas de redes sociais.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram 18 dispositivos eletrônicos, entre computadores, celulares e HDs externos. Segundo as autoridades, foram identificadas centenas de milhares de imagens com indícios de violência sexual envolvendo menores.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava ferramentas de inteligência artificial para manipular fotos comuns de crianças, transformando-as em material ilegal. A prática tem preocupado especialistas e forças de segurança, devido à facilidade de acesso a tecnologias capazes de gerar esse tipo de conteúdo.

A polícia reforça o alerta para pais e responsáveis sobre os riscos da exposição excessiva de imagens de crianças na internet. Fotos aparentemente inocentes podem ser capturadas e utilizadas por criminosos em contextos ilegais, sem o conhecimento das famílias.

O homem deve responder por armazenamento e distribuição de pornografia infantil, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas podem incluir prisão e outras sanções legais.

A defesa do suspeito não foi localizada até o momento. As investigações seguem para identificar possíveis conexões com outras pessoas ou redes criminosas.