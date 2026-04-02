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Homem é preso em Taboão da Serra por suspeita de produzir pornografia infantil com uso de IA

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Direto da redação 

Um homem foi preso em flagrante em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, suspeito de utilizar inteligência artificial para criar conteúdos de pornografia infantil a partir de imagens de crianças retiradas de redes sociais.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram 18 dispositivos eletrônicos, entre computadores, celulares e HDs externos. Segundo as autoridades, foram identificadas centenas de milhares de imagens com indícios de violência sexual envolvendo menores.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava ferramentas de inteligência artificial para manipular fotos comuns de crianças, transformando-as em material ilegal. A prática tem preocupado especialistas e forças de segurança, devido à facilidade de acesso a tecnologias capazes de gerar esse tipo de conteúdo.

A polícia reforça o alerta para pais e responsáveis sobre os riscos da exposição excessiva de imagens de crianças na internet. Fotos aparentemente inocentes podem ser capturadas e utilizadas por criminosos em contextos ilegais, sem o conhecimento das famílias.

O homem deve responder por armazenamento e distribuição de pornografia infantil, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas podem incluir prisão e outras sanções legais.

A defesa do suspeito não foi localizada até o momento. As investigações seguem para identificar possíveis conexões com outras pessoas ou redes criminosas.

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