PRF intensifica fiscalização de velocidade e alcoolemia nas rodovias federais de SP durante a Semana Santa

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (2) a Operação Semana Santa nas rodovias federais de São Paulo. A ação segue até domingo (5) e tem como objetivo reforçar a segurança viária durante o feriado prolongado, período marcado pelo aumento no fluxo de veículos.

Durante a operação, as equipes intensificarão a fiscalização com foco no excesso de velocidade e na embriaguez ao volante, dois dos principais fatores de risco para acidentes graves. As ações serão realizadas tanto nos deslocamentos de ida quanto de retorno do feriado.

Segundo a PRF, o excesso de velocidade reduz o tempo de reação do condutor e aumenta a gravidade dos acidentes. Já a ingestão de álcool compromete a capacidade de direção e eleva significativamente o risco de ocorrências nas rodovias.

Além da fiscalização, a operação também inclui ações educativas com orientações aos motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da adoção de comportamentos responsáveis ao volante.

A PRF reforça que o trabalho durante o período é fundamental para reduzir acidentes e preservar vidas, especialmente em datas com maior movimentação nas estradas.