Shopping Taboão terá horário especial na Sexta-feira Santa (3) e no Domingo de Páscoa (5)

Direto da redação

O Shopping Taboão terá horário especial de funcionamento durante o feriado de Páscoa, com opções de lazer, alimentação e promoção para os clientes.

Na Sexta-feira Santa (3) e no domingo (5), as lojas funcionam das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as atrações de lazer operam das 11h às 22h. No sábado (4), o funcionamento segue em horário normal.

Atrações para crianças no feriado

Durante o período, o shopping reúne quatro parques temáticos voltados ao público infantil:

Mar de Diversões: parque com temática marinha, com piscina de bolinhas, infláveis e camas elásticas

parque com temática marinha, com piscina de bolinhas, infláveis e camas elásticas Elephant Jump: estrutura com trampolins e piscina de espuma

estrutura com trampolins e piscina de espuma Heróis Pets: circuito com desafios e brinquedos inspirado em super-heróis caninos

circuito com desafios e brinquedos inspirado em super-heróis caninos Fábrica de Brinquedos: espaço com escorregadores, tobogãs, cama elástica e outras atrações

Os ingressos custam a partir de R$ 40, com variação de acordo com o tempo de permanência e a atração escolhida.

Promoção de Páscoa com chocolates Lindt

Além das atrações, o shopping realiza uma campanha de Páscoa que oferece chocolates Lindt Lindor para clientes cadastrados no programa de benefícios.

Para participar, é necessário acumular notas fiscais:

R$ 200 para clientes três estrelas

R$ 400 para clientes duas estrelas

R$ 500 para clientes uma estrela

As trocas devem ser feitas no balcão do programa de benefícios, enquanto durarem os estoques.

Serviço

📍 Endereço: Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro, Taboão da Serra

📞 Telefone: (11) 3164-7830

🌐 Site: shoppingtaboao.com.br