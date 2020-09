SEM REAJUSTE: veja quanto vão receber vereadores, prefeito e vice-prefeito de Taboão da Serra em 2021

Direto da redação

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na sessão desta terça-feira (15) o projeto de lei que fixa os salários (subsídios) do prefeito, vice-prefeito e vereadores para legislatura de 2021 a 2024.

Em votação unânime, os parlamentares mantiveram os mesmos valores da atual legislatura, de cerca de R$ 10 mil [veja os valores abaixo]. Em municípios com até 300 mil habitantes, como Taboão da Serra, o salário do vereador pode ser fixado em até 50% do salário do deputado estadual, que é R$ 25.322,25.

SALÁRIO DOS POLÍTICOS: 2021 A 2024

Prefeito: R$ 19.700,00

Vice-prefeito: R$ 13.700,00

Vereador: R$ 10.021,17