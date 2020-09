Oportunidade: Shopping Taboão tem vagas de empregos disponíveis

Direto da redação

O Shopping Taboão anunciou em seu site oficial que está com três vagas de empregos disponíveis para algumas de suas lojas. São para os cargos relacionados a área de atendimento, estoque e vendas. Os interessados devem acessar o site do Shopping Taboão e realizar o cadastro do currículo, o quanto antes.

O Shopping Taboão fica localizado na rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena, em Taboão da Serra. O horário de funcionamento das lojas, atualmente, durante o período de pandemia, está alocado das 12h às 20h. Os horários dos demais serviços podem ser vistos AQUI.

Confira abaixo as vagas disponíveis e as experiências solicitadas:

SERVIÇO:

Vaga: estoquista

Horário: tarde

Empresa: Khelf

Experiência: ser muito organizado, dinâmico e proativo. De preferência entregar currículo pessoalmente na loja.

Falar com: Iva/ Meire

E-mail: [email protected]

****

Vaga: caixa

Empresa: Magic Games

Horário: no momento das 12h às 20h

Experiência: atendimento ao cliente, cobrança de ingressos para acesso aos brinquedos;

Falar com: Aloísio

E-mail: [email protected]

*******

Vaga: vendedor

Empresa: Polo Jack

Horário: das 10h às 18h / 14h às 22h

Experiência: atuação em área de vendas

Falar com: Diego

E-mail: [email protected]