Semana começa com previsão de nova frente fria com mínima chegando aos 8°C até o fim de semana

Por Samara Matos, na redação

A região começou a semana com céu parcialmente nublado e clima ameno nesta segunda-feira (10). As chuvas do final de semana amenizaram o tempo seco, e com o afastamento da massa de ar polar, as temperaturas tiveram gradativo aumento. No entanto, um novo declínio é previsto, com a chegada de uma nova frente fria.

Segundo o ClimaTempo a queda nas temperaturas devem ocorrer a partir de quinta-feira (13), com a mínima chegando a 10°C na sexta-feira.

Hoje, a mínima registrada foi de 15°C e a máxima deve ser em 25°C. Na terça-feira a previsão é de dia sem nuvens e com máxima de 27°C, já na quarta a temperatura chega aos 28°C, com sol e algumas nuvens, não há previsão de chuva.

Na quinta, com a chegada da frente fria há declínio na temperatura máxima, que fica em 23°C e mínima de 16°C. Já na feira, segundo a previsão deve ficar com temperaturas entre 10°C e 20°C.

No sábado a região pode se preparar, a mínima pode chegar a 8°C e máxima de 22°C, sol aparece pelo dia com muitas nuvens, não há previsão de chuva. No domingo a temperatura aumenta um pouco chegando a máxima de 21°C e mínima de 9°C.