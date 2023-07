Metrô SP abre processo seletivo para estagiários

Direto da redação

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com inscrições abertas para processo seletivo da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ SP. As vagas são voltadas para estudantes que cursam Ensino Técnico em Nutrição, Eventos, Administração e Tecnologia da Informação ou Ensino Superior nos cursos de Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Comunicação Social, Biblioteconomia, Engenharia Eletrônica, Design Gráfico, dentre muitos outros.

Os interessados devem se inscrever até o dia 19/07 no link: https://pp.ciee.org.br/ vitrine/10438/detalhe.

O processo é formado por duas etapas: inscrição e prova on-line. Os aprovados para vagas receberão bolsa-auxílio nos valores de R$ 7,50 por hora para o Ensino Técnico e R$ 8,50 por hora para o Ensino Superior, com jornada de segunda a sexta e carga horária de 6 horas diárias. Além disso, é oferecido acesso gratuito ao sistema metroferroviário (METRÔ e CPTM, exceto linhas concedidas à iniciativa privada), Auxílio Refeição de R$46,96 por dia e Auxílio Alimentação de R$ 649,36 por mês.

