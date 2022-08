Senac está com inscrições abertas para cursos gratuitos

Direto da redação

O Senac EAD está com inscrições abertas para diversos cursos livres gratuitos. As matrículas terminam no dia 27 de setembro e a confirmação de participação é feita pelo site da instituição.

Os cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade a distância (EaD) são: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Garçom, Libras, Língua Portuguesa, Matemática, Vendedor, Operador de Computador e Informática Básica com Internet e Mídias Sociais.

Vale ressaltar que o número de vagas é limitado de acordo com o curso, por isso, acesse o site do Senac EAD e confirme sua participação. A iniciativa faz parte do Programa Senac de Gratuidade, no qual os cidadãos têm a oportunidade de se aperfeiçoarem ou iniciarem uma nova jornada profissional.

Os cursos oferecidos nessa etapa são contribuições importantes para candidatos que atuam na área comercial, administrativa e educacional de diferentes empresas. Portanto, se o seu objetivo é incrementar o currículo profissional, essa oportunidade é excelente, já que poderá se programar para assistir as aulas e realizar as atividades propostas pelos tutores.

As opções têm duração variada e os concluintes que alcançarem a média de aproveitamento em todos as unidades curriculares receberão a certificação do Senac EAD.

Confira abaixo as informações específicas sobre as capacitações oferecidas na área do comércio, educação e informática, confira:

Comércio

Assistente administrativo: indicado para trabalhadores que desejam ou já realizam atividades de apoio administrativo, relacionadas aos seguintes processos: gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização, finanças e jurídico. Os conhecimentos contribuirão para que o aluno possa atender solicitações de clientes internos e externos de uma organização. A duração total é de 160 horas.

Educação

Libras básico : o curso tem objetivo de proporcionar fundamentação em competências relativas a Língua Brasileira de Sinais, sendo que ao final deste curso, o aluno será capaz de entender sinais básicos e se comunicar com o surdo em situações cotidianas simples que envolvam o processo de conversação em LIBRAS. É destinado a interessados em aprender o idioma e totaliza 160 horas/aula.

Informática