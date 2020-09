Serviço de Reabilitação e Capsi voltam a atender na Estrada das Olarias

Direto da redação, com informações da PMTS

O SER (Serviço Especializado de Reabilitação) de Taboão da Serra voltou a atender nesta segunda-feira (21) no prédio localizado na Estrada das Olarias, no Jardim Guaciara. Os serviços haviam sido descentralizados porque o local serviu de hospital de campanha para atender pacientes com coronavírus do município.

No mesmo prédio também funciona o Capsi ( Centro de Atenção Psicossocial Infantil), e também vai abrigar temporariamente a Coordenadoria dos Direitos da Mulher. Para garantir a segurança de funcionários e pacientes, o “local teve limpeza e desinfecção”.

NOVO LOCAL

A Prefeitura de Taboão da Serra já iniciou a construção do novo prédio do Serviço Especializado em Reabilitação (SER), em terreno localizado em frente ao prédio atual.

O local terá infraestrutura completa com salas atendimento, consultórios, todas as áreas de fisioterapia: motora, neurológica e ocupacional, consultórios de ortopedia, neurologia, otorrinolaringologia e piscina infantil e para adultos. O prédio terá dois pavimentos, sendo que no inferior serão as terapias e no superior, os consultórios.