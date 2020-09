Educação pública de Taboão da Serra supera projeção e atinge nota 6,7 no IDEB

Direto da redação

O município taboanense voltou a superar a meta de nota projetada pelo Ministério da Educação no ensino público de educação e atingiu 6,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente ao ano de 2019. Taboão da Serra se destacou em dois dos três níveis de ensino básico analisados.

A divisão das notas é feita sob a perspectiva dos anos finais dos ensinos fundamental 1, fundamental 2 e médio. Na análise focada na 4º série ou 5º ano e considerando toda a rede pública de ensino, isto é, escolas municipais e estaduais (Taboão não tem escola federal), a nota projetada era de 6,3, mas Taboão alcançou 6,7. No recorte que contempla a 3º série do ensino médio, o IDEB observado foi de 4,5 contra 4,1 esperados para o período.

O único nível que não atingiu a expectativa foi o da 8ª série ou 9º ano, cuja responsabilidade é do Governo do Estado. A meta projeção era de 5,6, porém, o alcançado foi 5,3.

Prefeito elogia

O prefeito Fernando Fernandes reforçou a confiança sobre os profissionais de educação. “Sou testemunha do empenho que nossos educadores vem conduzindo esse processo. Por isso quero parabenizar a todos pelos resultados e dizer que confio na qualidade da educação que oferecemos ano a ano”, disse.

Fernando Fernandes celebra mais uma nota do IDEB, acima da meta projetada pelo MEC.

Em 2017 Taboão já havia superado também as projeções. ”Eu sei do grande desafio que é buscarmos índices sempre maiores. Nossa educação está em um patamar de excelência, que torna esse movimento crescente sempre um desafio”, complementou Fernandes.

Municípios vizinhos

Veja as notas atingidas pelos municípios da região observando os mesmo critérios de análise de escolas públicas com base no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

São Paulo

5ª série / 6º ano: PROJEÇÃO (6.2) X (6.3) ALCANÇADO

8ª série / 9º ano: PROJEÇÃO (5.6) X (4.9) ALCANÇADO

3º EM: PROJEÇÃO (3.8) X (4.1) ALCANÇADO

Embu das Artes

5ª série / 6º ano: PROJEÇÃO (6.1) X (6.1) ALCANÇADO

8ª série / 9º ano: PROJEÇÃO (5.4) X (5.0) ALCANÇADO

3º EM: PROJEÇÃO (3,9) X (4,2) ALCANÇADO

Itapecerica da Serra

5ª série / 6º ano: PROJEÇÃO(6.3) X (6.1) ALCANÇADO

8ª série / 9º ano: PROJEÇÃO(5.7) X (5.3) ALCANÇADO

3º EM: PROJEÇÃO (4.2) X (4.6) ALCANÇADO

Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil. Ele reúne, em um só indicador, os resultados de duas dimensões de qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, e dos resultados do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica).