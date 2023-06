Servidores da Prefeitura de Taboão da Serra recebem salário de maio com 5,93% de reajuste

Direto da Redação

Os servidores da Prefeitura de Taboão da Serra receberam nesta quarta-feira (31) seus salários referentes ao mês de maio com reajuste de 5,93%. O percentual é referente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 2022. A inflação oficial no ano passado foi de 5,79%.

Apesar de o percentual ser baixo, esse é o segundo aumento consecutivo no Governo Aprígio. No ano passado, os servidores tiveram 11% de reajuste. O outro aumento – após mais de uma década sem aumento – foi de 9% em 2019, na gestão do ex-prefeito Fernando Fernandes.

“É uma reposição salarial. Se a gente conseguisse, todo mês de maio, repassar esse índice, eles não estariam hoje [tão] defasado”, diz Aprígio. No seu primeiro ano de mandato, o índice não foi repassado porque havia lei federal que impedia qualquer tipo de reajuste.