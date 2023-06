Podcast Na Redação: Vanessa Melo fala da carreira no MMA e sua chegada ao UFC

Direto da Redação

A entrevistada do Podcast Na Redação exibido ao vivo na quinta-feira (24) foi a atleta de MMA, Vanessa Melo. Durante a conversa ela falou do início da sua trajetória, onde começou a lutar de forma muito rápido, e dos sonhos e das crenças que antecederam sua chegada ao UFC, maior organização de lutas do mundo.

Vanessa Melo divide sua rotina treinando, dando aulas em academias em São Paulo e Taboão da Serra, estudando e cuidando da sua filha Aysha.

Assista a entrevista completa abaixo: