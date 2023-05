Postos do Poupatempo recebem doações para a Campanha do Agasalho 2023

Por Samara Matos, na redação

Com a chegada das baixas temperaturas, as pessoas em situação de vulnerabilidade social precisam de ajuda para enfrentar o período de frio. Por isso, até 22 de setembro, as unidades do Poupatempo em todo o estado passam a receber doações de itens de inverno novos ou em bom estado para a Campanha do Agasalho 2023, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP).

Nas unidades do Poupatempo, assim como em outros pontos de coletas parceiros, as doações poderão ser depositadas em caixas devidamente sinalizadas. As principais necessidades são agasalhos, meias, toucas e luvas, que sejam novos ou estejam em bom estado.

Também será possível contribuir em dinheiro por meio de doações na conta corrente oficial da ação. Os dados são: conta corrente nº 19.771-8, agência nº 1897-X, CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98. Também há a opção de doar pela chave Pix doacoesfussp@sp.gov.br .Com os recursos arrecadados, o Fundo Social de São Paulo fará a compra de cerca de 100 mil cobertores.

As doações serão encaminhadas para entidades sociais, entre elas hospitais e centros de acolhida e para os fundos sociais dos municípios do Estado de São Paulo.

Site da Campanha do Agasalho 2023

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do site da iniciativa (www.campanhadoagasalho.sp.gov.br). No endereço, os interessados podem encontrar a lista de pontos de coleta de doações, materiais oficiais de divulgação, e outras informações.

Sobre o Poupatempo

Administrado pela Prodesp, o Poupatempo é referência de qualidade no atendimento ao cidadão. Atualmente, além dos postos, o programa oferece ainda mais de 265 serviços digitais, acessíveis a qualquer hora e lugar, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado “P”, que atende no site e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Fundo Social de São Paulo

O Fundo Social de São Paulo, criado em 1968, tem como objetivo instituir programas sociais destinados a atender diretamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social ou através do apoio às organizações sociais que o façam, especialmente através da oferta de cursos de capacitação profissional e oferta de ajuda humanitária.