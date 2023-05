Shopping Taboão é notificado pelo Procon após reduzir tempo de carência no estacionamento

Direto da Redação

O Procon Municipal notificou nesta quarta-feira (31) o Shopping Taboão “para esclarecimentos acerca da redução do período de tolerância do estacionamento” que diminuiu de 15 para 10 minutos, conforme mostrou reportagem do Taboão em Foco. O órgão deu 10 dias para que o centro de compras apresente as justificativas, já que a medida pode ser caracterizada abusiva. Além disto, não há qualquer informação clara aos frequentadores da mudança abrupta.

Após a veiculação da notícia, centenas de pessoas fizeram críticas ao Shopping Taboão. Na reportagem falamos dos prejuízos aos motoristas de aplicativos. Nesta quarta, motociclistas também reclamaram dos prejuízos que passaram a ter quando vão abastecer suas motos no posto de combustível que há no local. A justificativa do shopping se limitou a dizer que o “empreendimento unificou o tempo de tolerância com isenção de cobrança para 10 minutos em todos os seus locais de atuação”.

VEJA A NOTIFICAÇÃO DO PROCON TABOÃO DA SERRA