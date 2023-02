Sessão Solene comemora 64 anos de Taboão da Serra e homenageia moradores com a Medalha 19 de Fevereiro

Da CMTS / Fotos: Leandro Barreira

A Câmara Municipal realizou nesta quinta-feira, dia 15, a Sessão Solene em homenagem ao aniversário da cidade, que completa 64 anos no próximo domingo, 19. Na ocasião foi entregue a Medalha 19 de Fevereiro, honraria alusiva a data de emancipação do município.

A Sessão Solene aconteceu no Plenário do Poder Legislativo que esteve lotado durante cerimônia. O evento teve início às 19h30 e após a formação da Mesa Diretora foram executados o Hino Nacional e o Hino de Taboão da Serra na voz do coral do Músico dos Futuros.

Neste ano a cerimônia apresentou algumas inovações. Além de apresentações musicais na abertura do evento, um clipe em homenagem aos 64 anos de Taboão da Serra com imagens atuais e antigas da cidade, além de momentos marcantes da história.

Para o presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, a Sessão Solene, acima de comemorar e exaltar os 64 anos de Taboão da Serra, devolve aos moradores o sentimento de pertencimento. “Foi uma festa linda, onde pudemos celebrar o aniversário de emancipação político-administrativa, além de render homenagens a 26 moradores, cidadãos, que contribuem com o crescimento de nossa querida Taboão da Serra”, diz.

O prefeito Aprígio participou da Sessão Solene e falou sobre o crescimento da cidade nos últimos anos. Esse ano Taboão da Serra registrou seu maior Orçamento, passando a marca de R$ 1,5 bilhão.

“Temos visto a chegada de diversas empresas, isso colabora com a geração de empregos, com o aumento da renda e claro, com o desenvolvimento da nossa cidade. Teremos um calendário de inaugurações repleto de novidades em comemoração aos 64 anos de nossa cidade. Mesmo com muitas dificuldades, teremos um futuro promissor”, disse o prefeito Aprígio.

O deputado estadual Eduardo Nóbrega parabenizou a cidade e disse que pretende trabalhar para trazer mais verbas e emendas, fomentando o crescimento, além de trazer serviços do Governo do Estado. Ele assume seu mandato no próximo dia 15 de março.

“Taboão da Serra é uma cidade que eu conheço bem, cresci aqui no Parque Pinheiros, conheci minha esposa aqui, tive meus três filhos aqui. Enfim, fiz toda minha vida em Taboão da Serra, tenho um carinho e admiração enorme e nesses 64 anos fico muito feliz de poder fazer parte desse evento e me comprometo a sempre lutar pelo desenvolvimento do nosso município”.

Um dos homenageados, o secretário municipal de finanças, Dr. Antonio Rodrigues, indicado pelo presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso, disse que ficou emocionado ao saber que receberia a Medalha 19 de Fevereiro. “É sempre bom ter esse reconhecimento, ainda mais da cidade em que você nasceu, que conheço tão bem e onde trabalho atualmente. Fico muito agradecido”, diz.

Estiveram presentes na Sessão Solene o vice-prefeito, José Vicente Buscarini e os secretários municipais Arnoldo Landiva (comunicação), Junior Eckstein (administração), Mário de Freitas (governo), Binho (cultura), José Vanderlei (transporte e mobilidade urbana), Nilcío Regueira (habitação), Alexandre Depieri (gestão de pessoas), Dirce Takano (educação), José Alberto Tarifa (saúde), além da ex-vereadora Arlete Silva.

Os vereadores Alex Bodinho e Sandro Ayres não estavam presentes à Sessão Solene e seus homenageados vão receber a Medalha 19 de Fevereiro em outra ocasião.

Veja a lista dos homenageados com a Medalha 19 de Fevereiro:

Edição 2023

Anderson Nóbrega homenageou:

Yasmin Andrade Henrique / Pastora Acácia Aparecida de Souza Monteiro Borges

Dr. André da Sorriso homenageou:

Antônio Rodrigues do Nascimento / Ana Cristina Hildebrand Câmara

Carlinhos do Leme homenageou:

Pastora Vera Lúcia Cardoso de Souza / Ananias Fernandes de Almeida

Gallo homenageou:

Caio Cesar Lanfredini / Paulo Santos Silva

Érica Franquini homenageou:

João Borges / Niraldo Sebastião da Silva

Joice Silva homenageou:

Maria da Conceição Oliveira Cerqueira / Dr. Jorge Robortela

Luzia Aprígio homenageou:

Agnaldo Santos Motas Alves / Adalberto de Carvalho Graciano

Nezito homenageou:

Ricardo da Silva Pinto / Ricardo Tadeu da Silva

Marcos Paulo de Oliveira-Paulinho homenageou:

Luiz Leonel Vieira / Pastor Cláudio Márcio

Enfermeiro Rodney homenageou:

Ewerton Ferrer de Araújo Oliveira / Emanoele Vicente Sobrinho

Dr. Ronaldo Onishi homenageou:

Francisco Darlyn Nascimento Silva / Felipe da Silva Paglia

Sandro Ayres homenageou:

Antônio Cruz de Jesus “Gibi” / Simone Gomes de Moura

Alex Bodinho homenageou:

Itamar do Nascimento Faria / José Cícero Anastácio da Silva