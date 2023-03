Sessão solene de entrega da Medalha Laurita Ortega Mari acontece no dia 31 de março

Direto da redação

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na terça-feira, dia 21, os nomes das 26 mulheres que serão homenageadas com a Medalha Laurita Ortega Mari, honraria entregue em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”.

A Sessão Solene acontecerá na sexta-feira, dia 31, às 18h, no Plenário da Câmara. O evento é aberto ao público e a cerimônia será transmitida pelo canal oficial do Legislativo na plataforma Youtube.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dr. André da Sorriso, disse que a Medalha Laurita Ortega Mari é o reconhecimento do município à todas as mulheres que contribuem com serviços relevantes para o crescimento de Taboão da Serra.

“Temos orgulho de poder entregar essa homenagem a mulheres da nossa cidade, mulheres que realizam, que fazem acontecer. Mulheres que passam por cima das dificuldades, muitas vezes trabalham fora, ganhando menos do que os homens, que cuidam da casa e dos filhos e nunca esmorecem. Essa homenagem é para todas as mulheres”, diz o presidente Dr. André.

Neste ano, as mulheres homenageadas com a Medalha Laurita Ortega Mari são:

Leticia Santana dos Santos Monteiro e Jessica Gabriela Elias, homenageadas pelo vereador Alex Bodinho

Maria José Dionísio da Silva e Layla Pereira Fernandes de Almeida, homenageadas pelo vereador Anderson Nóbrega

Maria Aparecida Rodrigues e Cassia Regina de Jesus Martins, homenageadas pelo vereador Dr. André da Sorriso

Rosangela Jorge e Roseli Ferreira, homenageadas pelo vereador Carlinhos do Leme

Sandra Coimbra da Silva e Maria do Socorro Barbosa, homenageadas pela vereadora Érica Franquini

Magda Yoshida e Rosa Maria das Neves Tavares, homenageadas pelo vereador Celso Rodrigo Gallo

Eliana Gonçalves Ribeiro e Maria Amélia Santos Alencar, homenageadas pela vereadora Joice Silva

Maria Lidelma Pereira da Silva e Maria Lucidalva da Silva, homenageadas pela vereadora Luzia Aprígio

Sonia Maria Nalini da Silva e Dayanne dos Santos Figueiredo Gusmão, homenageadas pelo vereador Marcos Paulo-Paulinho

Sônia Regina dos Santos e Marizete Avelino Rodrigues, homenageadas pelo vereador Nezito

Edna Trindade Pires e Claudimara Pante, homenageadas pelo vereador Enfermeiro Rodney

Mariana Felix de Oliveira e Samara da Silva Matos, homenageadas pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi

Glauce de Lima Ramos Quinalha e Jacira Andrade Costa, homenageadas pelo vereador Sandro Ayres

SERVIÇO:

Entrega da Medalha Laurita Ortega Mari – Edição 2023

Dia 31 de março (sexta-feira), às 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jd. Helena

Transmissão pelo canal oficial da Câmara Municipal

https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373