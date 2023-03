Vereador Carlinhos do Leme é autor da lei que incentiva criação de ecopontos em Taboão da Serra

Direto da redação

Taboão da Serra inaugurou no último sábado, dia 18 de março, o seu 1º ecoponto. A iniciativa tem como objetivo combater o descarte ilegal de entulho, disponibilizando local adequado para as pessoas possam destinar de forma gratuita resíduos como restos de reformas e construções domésticas, móveis e eletrodomésticos velhos, além de materiais recicláveis como papéis, vidros, plásticos e metal.

A lei 2.305/2019 que permite a criação de ecopontos em Taboão da Serra é de autoria do vereador Carlinhos do Leme e foi aprovado na Câmara Municipal em 2019. “Esse é um projeto que venho lutando há anos para implantar aqui na cidade, fiz o aporte de verbas através das minhas emendas impositivas e hoje, graças ao apoio do prefeito Aprígio, é uma realidade”, afirmou.

De acordo com Carlinhos, a administração promete criar outros ecopontos, sendo que o segundo já está em processo de licitação para a região do Jardim Trianon. O serviço de atendimento será exclusivo para os munícipes da cidade, com limite diário de 2 m³ por morador, equivalente a cerca de 20 sacos de lixo de 100 litros.

“Percebemos que muitas vezes as pessoas juntam dinheiro para uma reforma e, na hora de contratar uma caçamba, não têm o valor suficiente e acabam descartando de maneira irregular. Com esse ecoponto, a população pode fazer o descarte dentro da lei, sem custo”, completa.

QUAIS MATERIAIS PODEM OU NÃO PODEM SER DESCARTADOS NO ECOPONTO

Pode: restos de reforma e construções; móveis e eletrodomésticos velhos; resíduos recicláveis, como papéis, vidros, plásticos e metal.

Não Pode: lixo doméstico, como resíduo úmido e resto de alimentos; medicamentos e resíduos de serviços de saúde; animais mortos; resíduos industriais, como óleo automotivo.

ECOPONTO TABOÃO DA SERRA

Rua José Milani, 275 – Jardim Irapuã

Horário: segunda a sexta – das 8h às 20h – a partir de 3 de abril funciona nos finais de semana no mesmo horário.