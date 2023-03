Prefeitura de Taboão da Serra beneficia quase quatro mil munícipes com o programa de entrega de kits de diabetes em casa

Direto da redação

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde (SMS), há pouco tempo lançou o programa de entrega de kits de diabetes nas residências dos pacientes, que faz parte “Remédio em Casa”. Esse projeto já beneficia quase quatro mil munícipes. O cadastro para receber o kit em casa é realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

Paschoal Vicente Marchiano, 82 anos, paciente de longa data da UBS Dr. Tânia Regina dos Santos Andrade, no Jardim América, aprovou a entrega do kit em sua residência. “Eles nos ligaram e falaram que iriamos receber o kit em casa. Foi uma boa decisão que tomaram para todos que receberão, agora vai ter mais facilidade”, disse.

“A entrega dos kits de diabetes em casa facilita a vida dos pacientes, dá mais conforto e segurança, assim vemos que mais um programa da nossa gestão deu certo. A cada dia lutamos para reconstruir Taboão da Serra e devolver a dignidade ao povo”, disse o Prefeito Aprígio.

De acordo com o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa a entrega dos kits é feito mediante a necessidade de cada paciente “Estamos executando o programa com muito carinho, para que todos sejam muito bem acolhidos. Cada kit é feito com a quantidade de insumos prescritos pelas UBSs que os pacientes são acompanhados. Para aqueles que ainda não se cadastraram, procure a Unidade Básica de Saúde mais perto da sua casa e faça o seu cadastro”, disse o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Os pacientes beneficiados pelo programa precisam ser insulinodependentes, isto é, ter a prescrição médica de insulina e relatório médico com a quantidade de insumos, além de verificações de glicemia capilar no dia. Os kits entregues pelo programa contém tiras reagentes, lancetas para punção digital, seringas de insulina e/ou agulhas para canetas. As entregas são feitas por motoboys da Prefeitura, devidamente identificados.

Saiba mais sobre o diabetes

O diabetes é uma doença caracterizada pelo pâncreas não conseguir produzir um hormônio, a insulina, ou produzir em quantidade insuficiente. A insulina que serve para metabolizar a glicose (açúcar) no corpo transformando-a em energia para o dia.

Pela classificação médica, existem dois tipos de diabetes: Tipo 1 e Tipo 2. O Tipo 1 é a falta de produção desse hormônio, é comum aparecer na infância e na adolescência. Já Tipo 2 tem dificuldade de utilizar a insulina que é produzida, sendo mais frequente em adultos. Existe ainda o diabetes gestacional, uma condição temporária que ocorre quando a insulina se tona menos efetiva na gravidez.

Os sintomas mais recorrentes no tipo um são a diurese (excreção abundante de urina) e fome excessivas, emagrecimento, cansaço, sede e fraqueza. Já no tipo dois, é comum a sede, aumento da diurese, dores nas pernas, alterações visuais e outros.

As Unidades Básicas de Saúde em Taboão da Serra oferecem tratamentos para todos os casos de diabetes, não só para quem é insulinodependente. Caso o munícipe esteja com um ou mais sintoma que indique ser diabetes, deve procurar atendimento médico na UBS de referência para fechamento de diagnóstico e inicio de tratamento.

Serviço:

Cadastro para receber os kits de diabetes

De segunda a sexta-feira das 07h às 17h