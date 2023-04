Shows, oficinas e teatro: Shopping Taboão anuncia a chegada do 3º Festival de Arte e Cultura

Direto da redação

Diversidade na programação, unindo o melhor da arte e cultura e ainda ser um grande palco para artistas da região, é assim que o Shopping Taboão apresenta a 3ª edição do Festival de Arte e Cultura, que acontece entre os dias 14 e 24 de abril, em encontros exclusivos que unem o teatro, dança, shows e muitas oficinas.

Em um palco instalado na praça de eventos, a programação aberta ao público inicia com a Noite dos Musicais, no dia 14, com quatro cantores interpretando famosas canções de grandes filmes musicais e espetáculos da Broadway. Já no dia seguinte, 15, é a vez do circo, com oficinas de malabares e um espetáculo de Circo Varieté.

“Em mais um ano, o nosso objetivo é apresentar uma infinita diversidade na programação e unir o melhor da arte e cultura em nossa região, sendo um pilar e agente de transformação social além de um ponto de lazer gratuito para toda a família”, explica Mariuche Ismerim, gerente de marketing do Shopping Taboão.

Seguindo nessa costura cultural de talentos e oportunidades, no dia 16 a programação traz uma Noite da Dança, com uma aula aberta de Danças Urbanas e apresentação da “Escola de Bailados de Taboão da Serra”, com estilos jazz, ballet, dança afro, dança do ventre e hip-hop.

Dia 20, uma live paiting toma conta do empreendimento! Isso porque, o artista Dinho Rodot apresenta uma técnica desenvolvida durante a pandemia: pintura com os dedos transformando as telas em uma nova vertente de trabalho. E no dia seguinte, 21, uma charmosa Noite da Música com ritmo popular e poesia convida a todos para um encontro exclusivo.

Assim, nos últimos dias de festival, é a vez das crianças se divertirem ainda mais. Com o dia de Teatro Infantil, no dia 22, reunindo oficinas e uma apresentação adaptada de Chapeuzinho Vermelho e no dia seguinte, 23, a oficina de percussão encerra o festival deste ano em grande estilo!

Toda a programação ficará disponível no site do shopping.

Serviço

3º Festival de Arte e Cultura do Shopping Taboão

Dias:

14/04 – Noite dos Musicais: ‘Uma Noite na Broadway’, às 20h

15/04 – Noite do Circo: às 16h – Oficina de Malabares e às 18h30 – Espetáculo de Circo Varieté

16/04 – Noite da Dança: 16h – Aula aberta de Danças Urbanas e às 18h – Apresentação da ‘Escola de Bailados de Taboão da Serra’

20/04 – às 17h30 – Live painting com Dinho Rodot

21/04 – Noite da música Popular + Poesia: às 20h – Apresentação do Grupo Choro da Quitanda + Leituras de Poesias

22/04 – Teatro Infantil: às 16h – Oficina Escola de Teatro e às 18h30 – Apresentações de Chapeuzinho Vermelho

23/04 – Oficina de Percussão + Cultura Música Preta: às 16h – Oficina de Percussão com Wilson Café e às 18h – Show de Theodoro Nagô – Cover + músicas autorais

Eventos gratuitos

Sobre o Shopping Taboão

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

Mais informações: Mais informações: pelo site www.shoppingtaboao.com.br

Sobre Aliansce Sonae + brMalls

Juntos, a partir de agora, somos a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência digital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias.

Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU.