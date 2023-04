Nova Prefeitura de Taboão da Serra dará agilidade entre as Secretarias e gastos com aluguel serão “drasticamente” reduzidos

Direto da Redação

O prefeito Aprígio (Podemos) assinou nesta quinta-feira (13) o contrato de empréstimo de R$ 70 milhões junto ao Banco do Brasil para compra da “área da Niasi”, que vai abrigar a nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra. A expectativa é que em poucos dias a prefeitura tome posse da área e – em poucos meses – comece efetivamente a mudança, que será de forma gradual.

Apesar do valor elevado, o prefeito destacou pontos importantes para a concretização da compra. A primeira delas é diminuir drasticamente os gastos com aluguel. Atualmente, como o paço municipal é pequeno, a maioria das Secretarias, como de Educação e Habitação, estão em prédios alugados. Outro exemplo é o Atende, na região central.

A estimativa é que o poder público vai economizar quase meio milhão de reais em aluguéis por mês. Já o empréstimo será quitado em 12 anos, incluindo a carência.

“Temos 18 secretarias. Em cada bairro temos um prédio locado com a secretaria funcionando. Vamos centralizar tudo agora. É uma grande economia que vamos fazer. O que vamos pagar de financiamento é o que vamos deixar de pagar em aluguel. Os servidores vão trabalhar em local adequado. Ainda esse ano vamos estar operando em novo local, novo endereço”, diz o prefeito Aprígio.

De acordo com o mandatário, outro ponto de economia é o custo de aquisição. A Prefeitura está economizando quase 30 milhões. “Foram feitas duas avaliações, dizendo que o terreno custaria cerca de 90 milhões. […] Nós pedimos 70 milhões de empréstimo, mas a proposta são 63 milhões no terreno [e o restante para adequação da área]”, completa. Em anúncios antigos, a área estava à venda por mais de R$ 100 milhões.

Um dos responsáveis por toda essa negociação junto ao Banco do Brasil foi o secretário de finanças, Antonio Rodrigues, que ressaltou a melhoria que a população terá no atendimento. “Esse trabalho começou em 2021, quando começamos a cuidar das finanças [da Prefeitura], para que a gente pudesse se credenciar a ter essa operação de crédito, feita com taxa de juros mais favoráveis. [Vamos] Ter uma sede própria, e suficiente, para poder atender a população e prestar um serviço público de qualidade e dar condições de trabalho ao servidor público”, garante.

O superintendente do Banco do Brasil, Sandro Jacobsen Grando, também fez elogios a gestão Aprígio pela agilidade e concretização do empréstimo. “O momento é de grandes gestores. Que olham para frente e vêem que podem deixar um legado, uma marca, algo que traga bons frutos para a cidade. E aí quero parabenizar o prefeito Aprígio por trazer um grande fruto, algo que vai realmente Taboão da Serra. Os benefícios não são apenas financeiros. Mas de gestão, de eficiência, de logística, para todos os serviços da Prefeitura. A gente fica muito feliz que Taboão da Serra está andando a passos largos e o Banco do Brasil é grande parceiro. Conte com nós”, diz.

Questionado se a população vai compreender um investimento desse montante, Aprígio foi taxativo: “Sem dúvida nenhuma”.