Caminhão atinge fiação elétrica, derruba poste e causa interdição na Estrada Kizaemon Takeuti em Taboão

Por Samara Matos, na redação

No inicio da manhã desta sexta-feira (14), um caminhão derrubou a fiação de postes de energia na Estrada Kizaemon Takeut, próximo a padaria Varandas, em Taboão da Serra. O local está interditado nos dois sentidos. Os Agentes de trânsito de Taboão da Serra já estão no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Devido ao ocorrido as linhas 056, 125, 125BI1, 178, 178BI1, 241, 245, 587, 834 e 845 estão operando com atrasos e maior tempo de viagem. Segundo o Waze, vias da região estão com o trânsito lento.