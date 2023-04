Por Samara Matos, na redação

Neste sábado (15) o Parque do Lago Francisco Rizzo será palco do Baile à Fantasia da 3ª idade. A festa com música ao vivo é aberta a todas as pessoas acima de 50 anos.

Serviço:

Baile à Fantasia da 3ª idade

Dia 15/4, das 14h às 17h

Pavilhão do Parque do Lago Francisco Rizzo

Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú

Entrada gratuita