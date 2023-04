Ministério da Fazenda autoriza BB emprestar dinheiro para Taboão da Serra construir nova Prefeitura

Direto da Redação

A compra da área da (antiga) Niasi para construção do novo paço municipal de Taboão da Serra avançou nesta terça-feira (11). A Prefeitura recebeu aval do Ministério da Fazenda para que o Banco do Brasil empreste os R$ 70 milhões necessários para a modernização administrativa. A futura prefeitura fica a menos de 200 metros da atual, na Rua Pedro Mari, esquina com a Avenida Armando Andrade.

Em setembro de 2022, o prefeito Aprígio publicou decreto desapropriando a área. Em seguida, encaminhou um projeto de lei à Câmara – que foi aprovado – solicitando autorização para realizar empréstimo junto a um banco público.

Antes do Taboão em Foco revelar o local, o prefeito disse. “Só vou fazer se for local bom, bem localizado, fácil acesso e vantajoso para a gente receber com muito conforto a população que precisa da Prefeitura e dar boas condições de trabalho para os funcionários da Prefeitura”.

Com a aprovação pelo Ministério, agora o Banco do Brasil e a Prefeitura de Taboão da Serra devem discutir questões para “formalização do respectivo contrato de contragarantia”. Ainda não há data para assinatura do empréstimo, mas deve demorar poucos dias.