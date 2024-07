Sob risco de fechar sede em Taboão, Grupo Clariô fatura prêmio na APCA

Por GJ, direto da Redação / Foto: @guibiode



O Grupo Clariô, que tem sede em Taboão da Serra, na Vila Santa Luzia, faturou mais um prêmio para a sua história de quase 20 anos: melhor dramaturgia, na categoria Teatro, em cerimônia realizada na quarta-feira (3). O grupo aproveitou a oportunidade para pedir ajuda financeira, já que o grupo pode ter que desocupar o espaço, caso não consiga comprar o imóvel.

Além do prêmio, o grupo já acumula outras conquistas, que reconhecem o bom trabalho feito desde 2005, como o prêmio Shell (2024) e o Leda Maria Martins (2023). O prêmio mais recente em dramaturgia ocorreu devido a peça “Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto”. A montagem tem como base a história do massacre ocorrido no Crato (Ceará), da comunidade Caldeirão da Santa Cruz, que dizimou a comunidade que tinha como líder o beato José Lourenço.

Ficha Técnica – Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto

Texto: Alan Mendonça

Direção: Cleydson Catarina e Naruna Costa

Intérpretes Criadores: Alexandre Souza (Juão), Iuna Augusto, Cleydson Catarina, Martinha Soares, Naloana Lima, Paloma Xavier, Rager Luan, Uberê Guelè e Washington Gabriel

Colaboração de texto: Uberê Guelè

Dramaturgia: Naruna Costa e Cleydson Catarina

Direção Musical: Naruna Costa

Musicistas: Giovana Barros (violino, Rabecas e efeitos) e Thais Ribeiro (Flauta transversal, pífanos, sanfona e percussão)

Clariô pode fechar

Em vídeos publicados nas redes sociais, o grupo conta que está sob o risco de perder a sua sede, já que o proprietário informou que pretende vender. Apesar de ter a preferência de compra, o preço é alto. De acordo com a Vakinha, plataforma de arrecadação online, o valor de R$ 700 mil reais é o almejado para conseguir concluir a venda. Até o momento da publicação deste conteúdo, o valor arrecadado é de R$ 30.008,69.

Em nota, o grupo se manifestou nas redes sociais

Estamos sob ameaça de perder o Espaço Clariô!

Recentemente recebemos a difícil notícia que devemos comprar ou entregar nossa casa na Rua Santa Luzia!

Há quase duas décadas esse espaço vem sendo liderado de forma independente pelo Grupo Clariô de Teatro e justamente por desenvolvermos um trabalho cultural periférico e comunitário não temos um orçamento minimamente compatível com o valor estipulado para aquisição do teatro.

Gostaríamos de contar com a solidariedade de cada pessoa que se identifica com o proposito e com os objetivos de nosso espaço para ficarmos aqui, firmes e fortes, para continuarmos com nossa missão!

Participe de nossa vaquinha, compartilhe esse conteúdo com todes que você conhece, e nos ajude a vencer mais uma batalha em prol de mais vida, mais arte e um mundo melhor para a nossa quebrada. #SalveClariô!

Você pode doar diretamente através da chave pix: 4763953@vakinha.com.br

Entenda a campanha: bit.ly/salveclario

Assista o vídeo da campanha: bit.ly/videosalveclario

Salve o Clariô!