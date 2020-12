Sodiê Doces inaugura nova loja no Shopping Taboão nesta terça (15)

Da redação

Nesta terça (15) a Sodiê Doces, maior franquia de bolos do país, anuncia a inauguração de mais uma unidade da marca, desta vez no Shopping Taboão. O funcionamento da loja será de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

A marca tem mais de 100 variedades de sabores de bolos de massa branca ou de chocolate, com recheios diversos que incluem morango, limão, coco, nozes, abacaxi, damasco, chocolate branco, chocolate ao leite, leite em pó, brigadeiro, doce de leite, leite condensado, entre outros, além de uma linha de salgados que podem ser consumidos no formato tradicional ou na versão mini para levar para casa e que agradam a todos os paladares.

Promoção e Natal

Neste mês de dezembro, a Sodiê traz dois clássicos para ganhar desconto na promoção Bolo do Mês: Chifon #8 e Olho de Sogra #63. O bolo Chifon tem massa de chocolate, recheios de mousse de chocolate, cobertura de mousse de chocolate, raspas de chocolate preto e cerejas (decorativas). Já o Olho de Sogra é elaborado com massa branco, recheio de cocada e doce de leite com ameixas, cobertura de marshmallow, coco ralado, ameixas e cerejas (decorativas).

Além do Bolo do Mês, este mês tem dois novos sabores para adoçar o Natal das famílias brasileiras: Natale e Santa Claus, que reúnem o que há de mais festivo e saboroso para a temporada de fim de ano.

Os sabores natalinos ficam por tempo determinado no cardápio: até o dia 31 de dezembro, já os sabores Chifon e Olho de Sogra ganham desconto de 1 a 31 de dezembro. Os preços podem sofrer variação de acordo com a região.

Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial da marca: www.sodiedoces.com.br/lojas

Serviço Inauguração da Sodiê Doces no Shopping Taboão da Serra Data: 15 de dezembro Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 Loja 19 Contatos: (11) 9 9633-4863 Horário de Funcionamento: De Segunda a Sábado, das 12h às 22h, Domingos e Feriados das 14h às 20h. Site: www.sodiedoces.com.br