Promotoria de Justiça de Taboão da Serra lança a campanha “Seja Amigo do Abrigo” e pede doação de leite

Por Allan dos Reis, na redação

A Promotoria de Justiça de Taboão da Serra lançou a campanha “Seja Amigo do Abrigo” para arrecadar leites para as 25 crianças e adolescentes que moram no SAICA (Serviço Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes).

De acordo com a Promotora da Infância e Juventude, Dra. Maria Júlia, o consumo de leite aumentou muito durante a pandemia, já que as crianças e adolescentes não estão podendo sair do local.

“Iniciamos essa campanha no final do ano porque o consumo tem sido muito grande desde o início da pandemia. O leite é consumido pelas crianças e adolescentes e também tem servido para que eles façam bolos e outros doces, enquanto estão abrigados”, diz a promotora Dra. Maria Julia.

DOAR É MUITO SIMPLES

Para facilitar a doação, a Promotoria pede que a doação seja levada diretamente ao SAICA Almério Lima Leite (Rua Benedito Nunes Vieira, 90 – Jardim Santa Terezinha), durante o horário comercial, das 9h às 17h. Informação para doação: (11) 4787-0200.