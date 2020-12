Ragazzo do Shopping Taboão está com 3 vagas abertas para contratação de ajudante de cozinha

Direto da redação

A empresa de alimentação Ragazzo está com 3 vagas de emprego para ajudante de cozinha no Shopping Taboão. A empresa informa que não é necessário ter experiência na área. Para se cadastrar basta acessar o site [Clique Aqui] e aplicar a esta vaga.

Para concorrer é preciso ter ensino fundamental (1º Grau). Com salário de R$1.205, registro CLT a empresa também oferece vale transporte e alimentação no local, com horário parcial à noite.

As principais responsabilidades da vaga é contribuir para que os insumos necessários para o turno estejam em quantidade adequada, garantindo a preparação e a montagem diária do setor e a agilidade no atendimento ao cliente. Assegurar que os equipamentos utilizados estejam em bom estado de conservação e funcionamento. Verificar se os produtos a serem utilizados. Conhecer o cardápio e os procedimentos de preparação (Manual Operacional). Limpar e organizar seu setor.

Sobre Ragazzo:

Tem como missão promover o acesso democrático à experiência de consumo de alimentação, com produtos de qualidade e a um preço justo. O Ragazzo faz parte do Grupo Habib’s, que também conta com a marca Tendall Grill (Rede de churrascarias).

São mais de 18 mil colaboradores e mais de 500 unidades em 18 estados brasileiros, por ano, são vendidas, no Habib’s, mais de 680 milhões de Bib’sfihas e, no Ragazzo, 79,3 milhões de coxinhas.